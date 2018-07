Rooney passeert Howard voor eerste goal in MLS

Update De Vrij's Inter verliest na strafschop­pen van Chelsea

28 juli Inter heeft in een oefenwedstrijd in het kader van de Champions Cup na strafschoppen verloren van Chelsea. In het Franse Nice was het na negentig minuten 1-1 tussen beide topclubs. Bij Inter speelde Stefan de Vrij de eerste 65 minuten. De Nederlandse centrale verdediger werd eind vorig seizoen overgenomen van Lazio.