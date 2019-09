Roord helpt Arsenal met goal aan benauwde zege bij competitiestart

Arsenal moest het bij de start van het seizoen doen zonder spits Vivianne Miedema, die herstellende is van een hamstringblessure. Miedema werd vorig seizoen topscorer (met 22 goals in 20 duels) en verkozen tot PFA Player of the Year, maar vandaag moest coach Joe Montemurro een variant verzinnen zonder zijn makkelijk scorende spits. Daardoor doken nieuwkomer Jill Roord en Daniëlle van de Donk (begonnen aan haar vijfde seizoen in Londen) regelmatig op in de spits bij The Gunners.



Arsenal kwam na een klein kwartier op voorsprong via Engels international Beth Mead, die hard binnenschoot op aangeven van Lisa Evans. In de 41ste minuut behield Mead zelf knap het overzicht en gaf ze de bal goed breed op Jill Roord, die de bal koeltjes in de hoek schoot: 2-0. De 22-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van Bayern München en maakte in de voorbereiding direct een goede indruk, met onder meer een hattrick in de 6-0 zege op Tottenham Hotspur.