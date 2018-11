Rotavond voor PSG: Neymar en Mbappé met blessures naar de kant

PSG moet winnen van Liverpool om de kansen op overwinteren in de Champions League te vergroten. De Franse kampioen staat derde in poule C met vijf punten. Liverpool en Napoli hebben zes punten.



Frankrijk herstelde zich enigszins van de nederlaag in de Nations League afgelopen vrijdag tegen Oranje in Rotterdam (2-0). De regerende wereldkampioen was in Saint-Denis in een oefeninterland met 1-0 te sterk voor Uruguay. Olivier Giroud maakte in de 52ste minuut het doelpunt uit een strafschop.



In het Belgische Genk won Italië de oefeninterland tegen Verenigde Staten met 1-0. Invaller Matteo Politano maakte diep in blessuretijd het doelpunt.