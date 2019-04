Routinier O’Shea zet na 20 jaar punt achter carrière

Met Manchester United won O’Shea vijf keer de titel in de Premier League, de FA Cup en de Europa League. Hij speelde 118 keer voor zijn land, voor het laatst in juni vorig jaar. Na zijn periode bij United kwam hij zeven jaar uit voor Sunderland.



Hoewel O’Shea vooral verdediger was, speelde hij in zijn loopbaan van twintig jaar op vrijwel alle posities, inclusief die van doelman. In 2007 verving hij bij Manchester United in het duel met Tottenham Hotspur een keer keeper Edwin van der Sar, die geblesseerd uitviel nadat er al drie keer was gewisseld.