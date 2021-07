Royston Drenthe heeft het naar zijn zin in Spanje en tekent een nieuw contract

Kampioen Manchester City opent seizoen tegen Tottenham

16 juni Manchester City speelt in de eerste ronde van het nieuwe seizoen in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. De voetbalkampioen van Engeland begint het seizoen met een uitwedstrijd. De Premier League heeft het speelschema woensdag gepubliceerd. Vooralsnog staan alle duels in de openingsronde gepland voor zaterdag 14 augustus.