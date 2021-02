Royston Drenthe maakt indruk bij Racing Murcia met heerlijke goal

Drenthe maakte op 6 januari de overstap van Kozakken Boys (Tweede Divisie) uit Werkendam naar Racing Murcia FC. Die club komt uit in de Tercera División, het vierde niveau van Spanje met liefst 300 clubs verdeeld over achttien competities. Bij Kozakken Boys kwam Drenthe dit seizoen nog niet in actie en sinds half oktober werd het amateurvoetbal in Nederland stil. Toen Drenthe in december een aanbieding kreeg van Racing Murcia besloot hij, na flink wat bedenktijd vanwege zijn zeven kinderen in Nederland, weer naar Spanje te verhuizen.



Bij zijn eerste periode in Spanje (2007-2011) speelde de linkspoot voor Real Madrid en Hércules Alicante. Daarna speelde Drenthe nog voor Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas en Sparta Rotterdam.