Rusland ontkent omkoping FIFA-leden bij toewijzing WK

Amerikaanse aanklagers concludeerden na langdurig onderzoek dat de toewijzing van de organisatie van de WK's van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar het gevolg was van omkoping van enkele leden van het uitvoerend comité van de FIFA. Een aantal comitéleden ontving volgens de Amerikaanse justitie steekpenningen om in 2010 bij de toewijzing op Rusland en Qatar te stemmen. ,,We zullen niet reageren op pogingen om een ​​schaduw over ons WK te werpen. Het is open en eerlijk gegaan", zegt Aleksei Sorokin, hoofd van het organisatiecomité.