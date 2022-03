Russisch elftal door ‘familieomstandigheden’ zonder Dzjoeba, niet vanwege ‘lastige situatie in Oekraïne’

Artem Dzjoeba, gedeeld topscorer van Rusland, heeft tegen bondscoach Valeri Karpin gezegd dat hij niet beschikbaar is voor het nationale elftal vanwege ‘de moeilijke situatie in Oekraïne’. Althans, dat zegt de Karpin. Dzjoeba zelf legt de oorzaak van zijn afzegging ergens anders.

,,Hij verzekerde me dat hij echt voor de nationale ploeg wil spelen”, zei Karpin in een interview met de Russische bond. ,,Maar nu, als gevolg van de moeilijke situatie in Oekraïne - waar hij veel familieleden heeft - verontschuldigde hij zich en vroeg hij hem vanwege familieredenen niet op te roepen voor dit trainingskamp.”

Dzjoeba zelf ontkende even later dat hij heeft afgezegd vanwege politieke redenen. ,,Het gaat om familieomstandigheden, maar ik wil niet in details treden. Het lijkt erop dat er een misverstand was. Valeri heeft mij verkeerd begrepen of zijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd”, aldus de voetballer tegen het Russische sporttijdschrift Sport-Express.

De 33-jarige aanvaller reageerde eerder boos toen Oekraïners Russische voetballers verweten stil te blijven over de oorlog in Oekraïne. Op Instagram zei Dzjoeba tegen discriminatie op basis van nationaliteit te zijn en niet te begrijpen waarom het zwijgen de Russische sporters kwalijk werd genomen.

De Russische ploeg belegt binnenkort een trainingskamp in Moskou, nu het land door de FIFA en UEFA is uitgesloten van wedstrijden. Dzjoeba is sinds 2018 aanvoerder van het nationale elftal.