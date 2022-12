Russische voetbalbond overweegt overstap naar Azië na uitsluitingen

‘Cristiano Ronaldo vindt nieuwe club: Portugees gaat 200 miljoen euro per jaar verdienen’

Cristiano Ronaldo (37) gaat per 1 januari aan de slag bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Dat verzekert het Spaanse Marca. De Portugese superster gaat bijna 200 miljoen euro per jaar verdienen.

5 december