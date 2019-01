Rutten debuteert met zege bij Anderlecht

Anderlecht speelde ruim een uur met een man meer in het Spaanse San Pedro Del Pinatar. Justin Hoogma, de Nederlandse verdediger van Hoffenheim, kreeg in de 29ste minuut een rode kaart.



Anderlecht leidde op dat moment al met 1-0, na een treffer van Nany Dimata die even later ook nog een strafschop miste. Met tien man nam Hoffenheim een voorsprong van 2-1. Benjamin Hübner en Nadiem Amiri tekenden voor de doelpunten.



Pieter Gerkens bracht Anderlecht weer op gelijke hoogte (2-2). Zakaria Bakkali, oud-speler van PSV, maakte in de slotfase het winnende doelpunt.