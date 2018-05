Ruud Krol weer als trainer aan de slag in Tunesië

Krol kent het voetbal in Tunesië door een door. Hij was er eerder ook bondscoach en trainer van Esperance en Club Africain. Verder had de 83-voudig international in het verleden clubs uit onder meer Zuid-Afrika, Marokko, Libië, Egypte en Frankrijk onder zijn hoede. Het assistentschap bij Ajax (van 2002 tot 2005) was zijn laatste klus in Nederland.