Ruud van Nistelrooij ziet Wout Weghorst slagen bij Manchester United: ‘Hij is klaar voor de stap’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft vertrouwen in een goed huwelijk tussen Manchester United en Wout Weghorst. De voormalig spits van de Red Devils ging op de persconferentie richting het duel van zijn ploeg met Fortuna Sittard in op de verrassende transfer .

De vraag uit de zaal was of Van Nistelrooij denkt dat Weghorst bij Manchester United net zo kan worden als hij zelf. Zo ver ging de oud-spits niet. Hij stapte in 2001 op 25-jarige leeftijd over van PSV naar Manchester en scoorde in vijf jaar 150 keer in 219 wedstrijden voor de ploeg van toenmalig manager Sir Alex Ferguson, won onder meer de landstitel en de FA Cup en kroonde zich in 2003 tot topscorer van de Premier League.

Maar Van Nistelrooij heeft wel vertrouwen in de 30-jarige Weghorst. ,,Ik denk dat Wout een dusdanig karakter en dusdanige kwaliteiten in zich heeft dat hij er zal gaan staan. Ik heb hem meegemaakt bij Oranje en het is gewoon een kanjer van een vent. Met een competitief karakter en persoonlijkheid. Dat hebben we op het WK ook gezien.”

Volledig scherm Wout Weghorst heeft Nederland naast Argentinië geschoten. © AP

Weghorst maakt op het afgelopen WK in Qatar met name tegen Argentinië indruk. Als invaller zorgde hij er met twee treffers voor dat een verlening werd afgedwongen. In de uiteindelijk verloren strafschoppenserie nam hij er ook een en schoot die overtuigend binnen. ,,Wout is klaar voor zo’n stap. Hij gaat zijn bijdrage leveren, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Hij kan echt impact hebben vanuit zijn kwaliteiten.”

,,Ik voel me bevoorrecht om bij Manchester United te komen”, zei Weghorst zelf in zijn eerste reactie. ,,Wat er ook gebeurt in de komende maanden, ik kan beloven alles te geven aan de club zolang ik hier ben.”

Noni Madueke

Ook bij PSV lijkt er weer het nodige transfergeweld aanstaande. Chelsea heeft een officieel bod van 30 miljoen euro gedaan op Noni Madueke en de club heeft dat in beraad. De Eindhovenaren willen zelf snel zaken doen met Dynamo Kiev om Viktor Tsygankov over te nemen. De 25-jarige aanvaller is in juli transfervrij, maar moet nu nog meerdere miljoenen kosten.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij (r) met Cristino Ronaldo en de gewonnen FA Cup in 2004. © AP