Ruud Vormer (34) krijgt medeleven van ploeggenoten bij Club Brugge: ‘Het is een heel pijnlijke situatie’

Met videoRuud Vormer zit in een pijnlijke situatie bij Club Brugge. De 34-jarige Nederlander werd gisteren buiten de selectie gelaten voor het uitduel met OH Leuven. Zelf reageerde Vormer al via Instagram en ook zijn ploeggenoten vinden de situatie van de Nederlander vervelend.

,,Helaas kan ik alleen maar accepteren dat ik buiten de selectie val. Ik zal alles blijven geven voor de fans van Club Brugge en hoop het respect te krijgen dat ik verdien", schreef Vormer gisteren al op Instagram. De voormalig speler van AZ, Roda JC en Feyenoord is al sinds 2014 actief bij Club Brugge, waarmee hij vijf keer kampioen werd en in 2017 won de Nederlander zelfs de Gouden Schoen in België.

Inmiddels is de situatie helemaal anders. De nieuwe coach Carl Hoefkens, opvolger van Alfred Schreuder, heeft Vormer niet meer nodig, mede door de komst van Casper Nielsen van Union Sint-Gillis. In de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RC Genk was de Nederlandse middenvelder gewoon nog de aanvoerder, maar daarna volgde een volledige wedstrijd op de bank tegen KAS Eupen en vorige week tegen Zule-Waregem bleef de bijdrage van Vormer beperkt tot een invalbeurt van vijf minuten. Tegen OH Leuven mocht Vormer de wedstrijd zelfs thuis voor de televisie bekijken. Daar zag hij hoe Noa Lang scoorde en zijn club met 0-3 won.

Volledig scherm Ruud Vormer. © BELGA

Het Nieuwsblad kopt dan ook: ,,Circus Lang opende opnieuw zijn deuren, maar Ruud Vormer had geen kaartje". Verwijzend naar het feit dat de uitgefloten Lang het Leuvense publiek stil kreeg met onder meer een goal.

Ploeggenoot Hans Vanaken ging ook in op de situatie van zijn kameraad: ,,Misschien spreek ik hem straks. Wij als spelers kunnen daar weinig aan doen of over zeggen. Dat is tussen hem en Club Brugge. Voor hem is het een heel vervelende, pijnlijke situatie. Hij heeft zeven à acht jaar alles gegeven voor de club. Op dit moment lukt het op de een of andere manier niet. Wat er is of wat er speelt, dat weet ik niet.”

Hoefkens zelf zei voor de camera van Eleven Sports dat hij nog een prima band heeft met Vormer: ,,Op dit moment is mijn relatie met Ruud gezond. En ik ben er bijna zeker van dat dat voor hem ook zo is. Volgens mij kennen ze (Hoefkens sprak ook over Jack Hendry en Eder Balanta, red.) duidelijk hun situatie. Voor alle drie is die anders. Maar daar kom ik vlak voor de wedstrijd niet op terug. Zij weten waar ze staan en wat de reden is.”