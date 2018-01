Ruzie Mourinho en Conte wordt grimmiger

Conte en Mourinho zijn al een aantal dagen aan het bekvechten. Het begon allemaal met de opmerking van Mourinho dat hij zich, in tegenstelling tot enkele collega's, niet als een clown langs de lijn gedraagt. Hij noemde geen namen, maar doelde duidelijk op Conte en Jürgen Klopp (Liverpool). Conte riep daarop wat oude uitbarstingen van Mourinho in herinnering en betichtte de Portugees van ,,seniele dementie''.



Mourinho reageerde met de opmerking dat hij weliswaar fouten heeft gemaakt in het verleden, maar nooit is veroordeeld voor matchfixing. Dat viel volledig verkeerd bij Conte, die in zijn periode bij Siena verzuimd zou hebben om melding te maken van matchfixing. De trainer werd geschorst, maar later vrijgesproken door de rechter. ,,Als je iemand probeert te kwetsen, terwijl je weet dat de rechtbank me onschuldig heeft verklaard, dan ben je een miezerig mannetje'', zei Conte. ,,Maar we kennen hem, dit is niet de eerste keer dat hij zoiets doet.''