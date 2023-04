‘Sadio Mané geeft Bayern-ploeggenoot Leroy Sané klap in het gezicht na CL-domper’

Meerdere Duitse media stellen dat Mané niet gediend was van de manier waarop Sané op het veld tegen hem zou hebben gepraat. Dat vertelde hij zijn teamgenoot in de kleedkamer nog eens, waarna hij uithaalde naar Sané. Die zag er na het incident gehavend uit en had volgens Sky een bloedende lip. Meerdere spelers kwamen tussen de twee en Sané werd uit de kleedkamer gestuurd om de gemoederen te laten bedaren.



Na de terugvlucht werd Sané in München opgehaald met een privévoertuig, terwijl Mané verder reisde met het team. De return in Duitsland is precies over een week, op woensdag 19 april.