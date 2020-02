Sadio Mané staat voor rentree bij Liverpool

Video Ødegaard helpt Sociedad aan bekerzege op Mirandes

0:57 Real Sociedad heeft een eerste stap gezet richting de finale van het Spaanse bekertoernooi. De nummer zes uit La Liga won in eigen huis het eerste duel in de Copa del Rey met 2-1 van CD Mirandes. Op 4 maart volgt de returnwedstrijd in Miranda de Ebro.