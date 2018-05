Ruben Pons denkt dat Salah drie tot vier weken langs de kant staat. ,,Vanaf het moment dat de blessure werd vastgesteld zijn we de behandelingen gaan plannen. Salah is verdrietig over wat er is gebeurd, maar volledig gefocust op zijn herstel. Normaal gesproken gaat dat drie tot vier weken duren, maar ons grote doel is die deadlines te verkorten", zegt de Spaanse fysio tegenover Marca.



,,We wisten meteen dat het goed mis was", vertelt Pons over de blessure die Salah opliep nadat Sergio Ramos met zijn volle gewicht op de arm van de Egyptenaar landde. ,,Salah klaagt nooit, we vreesden voor het ergste. Ik was zelf in alle staten, maar probeerde hem te kalmeren door te zeggen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Het was tijd om naar oplossingen te zoeken en niet om met spijt en woede terug te kijken."



Salah bekeek de tweede helft vanuit het ziekenhuis en voegde zich pas weer bij zijn ploeggenoten nadat Real de trofee al had gelift. ,,We moesten hem helpen omkleden omdat hij het alleen niet kon."



Egypte opent het WK op 15 juni tegen Uruguay. Als het herstel drie weken duurt, zou Salah het tweede groepsduel tegen Rusland (19 juni) kunnen halen. Bij vier weken revalidatie komt zelfs het laatste groepsduel met Saudi-Arabië (25 juni) mogelijk te vroeg.