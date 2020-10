Salah verdedigt dakloze man en geeft hem 100 pond: ‘Wat een legende’

Duizelige Sinkgraven valt uit Dost schiet Frankfurt naar gedeelde koppositie Bundesliga, negatief record Schalke

3 oktober Bas Dost is met Eintracht Frankfurt gedeeld koploper in de Bundesliga. De Nederlandse spits kroonde zich tot matchwinner in de thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim (2-1) en komt daardoor met zijn ploeg na drie wedstrijden op zeven punten.