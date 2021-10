Salah verpulvert Manchester United op Old Trafford

Old Trafford viel stil, toen Salah liet zien waarom hij steeds vaker wordt betiteld als de beste speler ter wereld. Met drie doelpunten, een assist en een belangrijk aandeel in de andere treffer wees de dribbelaar Manchester United op zijn tekortkomingen. ,,Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing, Salaaaah, Egyptian king”, zongen de fans van Liverpool in het volgepakte uitvak.



Een flink deel van de aanhang van Manchester United kon het niet opbrengen om de 29-jarige Noord-Afrikaan nog langer de show te zien stelen. Tijdens de pauze sjokte een zwijgzame stoet naar tramstation Trafford Bar. De euforie over de terugkeer van Ronaldo, in het bezit van vijf Gouden Ballen, maakte plaats voor ontluistering. De twintigvoudig kampioen blijft zonder plan, identiteit en balans lichtjaren verwijderd van Liverpool.