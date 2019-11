Salihamidzic treedt volgend jaar toe tot bestuur Bayern München

Juventus-trai­ner Sarri: ‘Logisch dat Ronaldo boos wordt’

8:39 Nog voor het einde van de competitiewedstrijd tussen Juventus en AC Milan zat Cristiano Ronaldo al in de auto op weg naar huis. Volgens Italiaanse media was de Portugese aanvaller van ‘Juve’ boos, omdat hij voor de tweede keer in een paar dagen tijd werd gewisseld door trainer Maurizio Sarri.