‘Samoerai’ Tagliafico buigt nu al het hoofd

Door Joost de Jong Nicolás Tagliafico (26) leest graag boeken over samoerai. Over bushido, de erecode van de Japanse krijgers, die moed, trouw en eer als belangrijkste eigenschappen veronderstelt. Daar spiegelt de verdediger van Argentinië en Ajax zich aan en haalt hij zijn inspiratie uit. Maar de Japanse krijgskunst hielp hem weinig, zaterdagnacht in Salvador, waar Tagliafico met de Argentijnse ploeg kansloos verloor van Colombia (2-0). In de Arena Fonte Nova, waar Oranje precies vijf jaar en twee dagen eerder wereldkampioen Spanje met 5-1 vernederde op het WK, ging opnieuw een grootmacht onderuit.

Terwijl Tagliafico zich na het topseizoen met Ajax veel had voorgesteld van de Zuid-Amerikaanse titelstrijd. De gedachte weer samen te spelen met Lionel Messi gaf hem energie. Na het rampzalige WK van vorig jaar had de wereldster, die er bij zijn nationale ploeg maar niet in slaagt te schitteren, een paar maanden sabbatical opgenomen bij La Albiceleste, maar voor de Copa América keerde hij terug.

,,Ik heb gelukkig al eerder met Messi gespeeld en wat het meeste indruk op me maakt, is zijn ambitie’’, zei Tagliafico de dag voor het treffen met Colombia, als een van de leiders van het ‘nieuwe’ Argentinië naar voren geschoven om de pers te woord te staan. ,,Messi heeft nog altijd het verlangen om succes te boeken met Argentinië, dat is ongelooflijk. Hij is hetzelfde als tijdens het WK: kalm, relaxed en met een enorme drive.’’

Maar Messi zelf zei al: dit Argentinië, midden in een renovatieproces, met veel nieuwe, onervaren spelers onder leiding van de al even onervaren interim-coach Lionel Scaloni (41), die nog nooit een clubteam trainde als hoofdcoach, is geen titelkandidaat. Afgaand op het ideeënloze duel met Colombia klopt dat. Messi en Argentinië wisten zich geen raad met de straffe dekking en het vroege storen van de Colombianen. De gebogen hoofden waarmee de Argentijnen, óók samoerai Tagliafico, het veld verlieten en – op aanvoerder Messi na – zwijgend de spelersbus inschoten, vertelden veel. Toch is er nog een reddingsboei. Van de twaalf deelnemers aan de Copa América gaan er acht door naar de kwartfinales, waaronder de twee beste nummers 3. In een groep met Colombia, Paraguay en Qatar, lijkt dat nog wel haalbaar.