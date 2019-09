Sánchez beleeft bijzonder basisdebuut, Inter weer aan kop

Sánchez werd deze zomer door Internazionale bevrijd bij Manchester United. De Chileense aanvaller liet Old Trafford achter zich om in de Serie A, waar hij eerder bij Udinese speelde, terug te keren. Vanavond mocht hij voor het eerst in de basis beginnen bij de ploeg van coach Antonio Conte. Eerder speelde hij al kort mee in de duels met Lazio en zijn oude ploeg Udinese.

Het werd een basisdebuut om nooit meer te vergeten. Na de eerste helft had de Chileen één goal gemaakt en zal hij wellicht zelf zeggen dat hij er twee maakte. Bij de 0-1 schoot Stefano Sensi de bal namelijk tegen Sánchez aan, waarna de bal binnen viel. De 0-2 was in elk geval voor de voormalig speler van Barcelona. Wederom op aangeven van Sensi kon hij de bal gemakkelijk binnentikken.



In de tweede helft was het snel gedaan met het meespelen van Sánchez. Binnen een minuut maakte hij volgens de scheidsrechter een schwalbe binnen het penaltygebied en daarvoor werd hij bestraft met een tweede gele kaart. Het basisdebuut beperkte zich daarmee tot één helft en minder dan een minuut.



Tekst gaat verder onder de foto...