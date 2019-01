Sandler debuteert bij Manchester City tijdens monsterzege

City trad in eigen huis niet aan met een zogeheten B-elftal tegen de nummer 21 van het Championship, want bekende namen als Ederson, Kyle Walker, John Stones, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez en Raheem Sterling kregen allen een basisplaats. Mede daardoor was het duel met de rust al beslist, toen stond het 3-0 in het voordeel van de thuisploeg.



Derhalve zag Guardiola zijn kans schoon om Sandler na ruim een uur voor het eerst zijn opwachting te laten maken. Kevin de Bruyne maakte plaats voor de Amsterdammer die in het restant van het duel geen noemenswaardige rol speelde. Na rust liep City uiteindelijk uit tot 7-0.



Het debuut van Sandler kondigde zich tweeënhalve week geleden al aan. Toen werd de oud-speler van PEC Zwolle voor het eerst in de selectie opgenomen door Pep Guardiola. De coach van Manchester City sprak toen lovende woorden over de Nederlander. ,,De laatste maanden traint hij weer en ik moet zeggen dat hij geweldig heeft gespeeld bij de beloften”, zei Guardiola tegen The Manchester Evening News. In de voorbereiding op het seizoen had Sandler ook mogen aansluiten bij het eerste elftal, ware het niet dat hij al snel geblesseerd raakte.