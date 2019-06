Santiago Arias: Memphis Depay vraagt altijd naar mijn zoontje

Door Jesper Langbroek Arias komt momenteel met Colombia uit op de Copa América in Brazilië en speelde woensdag een helft tegen Qatar (1-0 winst). Na afloop kreeg hij veel vragen over zijn toekomst, na geruchten in de Spaanse en Engelse media. Is hij gelukkig in Madrid? Is er interesse uit Engeland? Heeft hij contact gehad met Marcel Brands? ,,Met Brands heb ik niet gesproken. Ik ben gefocust op de Copa América met mijn land. We zullen zien wat de toekomst in petto heeft. Ik heb nog een contract bij Atlético, dus op dit moment ligt mijn toekomst daar”, aldus Arias.

Voormalig ploeggenoot Memphis sprak in zijn boek over zijn bijzondere relatie met Arias. De twee ontwikkelden bij PSV een hechte vriendschap en de aanvaller van Oranje is zelfs de peetvader van het zoontje van Arias. ,,Ik spreek Memphis erg veel. Hij vraagt altijd naar mijn zoontje. Ik kon niet bij de boekpresentatie zijn en ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik heb de verhalen erover gehoord. Ik ga de tijd nemen om het te lezen, natuurlijk. Het zou leuk zijn om nog eens met Memphis samen te spelen. Het zou veel voor me betekenen als we weer bij elkaar komen. We moeten afwachten of dat gebeurt.”

Arias herinnert zich dat Memphis hem vooral in zijn eerste dagen in Nederland veel heeft geholpen. ,,Met alles eigenlijk. De taal, de cultuur, de stad. Vooral de taal was een probleem in het begin. Ik kon met de trainer (Phillip Cocu, red) in het Spaans praten, maar in het Nederlands wist ik niets. Mempis hielp me daarmee. We zijn twee verschillende personen, maar de connectie was meteen goed. Onze relatie is heel sterk. Memphis is een belangrijk persoon voor mij, een van mijn beste vrienden. Hij kwam altijd bij mij en mijn vrouw eten. Dan bestelden we pizza’s of aten we kip.”