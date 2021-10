Saoediërs leggen 350 miljoen euro neer voor omstreden overname Newcastle United

Het Saudi Public Investment Fund (PIF) stortte vorig jaar aanvankelijk in vanwege zorgen over de hoeveelheid controle die de leiding van het koninkrijk zou krijgen in het bestuur van Newcastle te midden van zorgen over Saoedische mensenrechtenschendingen en piraterij van sportrechten. De overname werd mogelijk nadat Saoedi-Arabië een verbod op beIN Sports, een sportzendernetwerk, had opgeheven.



PIF heeft de Premier League de verzekering moeten geven dat de voorzitter, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, en op zijn beurt de staat Saoedi-Arabië geen enkele controle zal hebben over het besturen van Newcastle. De dagelijkse leiding komt in handen van de Britse zakenvrouw Amanda Staveley, die in 2008 sjeik Mansour als adviseur bijstond tijdens de overname van Manchester City door de Abu Dhabi United Group.



Zo reageerden de supporters van Newcastle United op het nieuws: