Sarcastische Guardiola reageert op sneer van Zlatan: ‘Haaland moet stoppen met scoren’

Zlatan noemde de Noor de “nieuwe versie” van Filippo Inzaghi, David Trezeguet en Christian Vieri. ,,Maar of Guardiola de man is die hem nog sterker zal kunnen maken? Dat zal afhangen van Guardiola’s ego en of hij bereid is om Haaland groter te laten worden dan hij. In mijn geval wilde hij dat niet laten gebeuren en bij verschillende anderen ook niet.”



Zlatan speelde in het seizoen 2009/10 één jaar onder Guardiola bij FC Barcelona. In Camp Nou hadden de twee niet de beste verstandhouding en spraken ze amper met elkaar. Een jaar later werd de Zweedse spits verhuurd aan AC Milan, dat hem na het pakken van de landstitel definitief inlijfde.