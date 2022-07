Sarina Wiegman aast met Engeland op plek in finale EK vrouwen

met video Sarina Wiegman is ‘ready to go’ maar moet wachten op negatieve test

Als het aan Sarina Wiegman ligt, zit ze morgenavond (21.00 uur) tijdens de EK-kwartfinale tegen Spanje weer op de bank. De Nederlandse bondscoach van de Engelse ploeg heeft daarvoor echter wel een negatieve test nodig. ,,Ik voel me goed, ready to go", sprak ze in de aanloop naar het duel in Brighton. ,,Maar ik moet wachten.”

19 juli