Schaamte bij Southampton: ‘Verschrikkelijk, een nachtmerrie’

9-0 nederlaagLeicester City liet gisteravond geen spaan heel van Southampton. The Foxes boekten de grootste uitoverwinning in de historie van de Premier League: 0-9, tevens een evenaring van de grootste overwinning (Manchester United tegen Ipswich Town in 1995) sinds de start van de Premier League in 1992. Een ware nachtmerrie voor Southampton.

,,Ik bied mijn excuses aan en neem voor de volle honderd procent mijn verantwoordelijkheid", sprak Southampton-coach Ralph Hasenhüttl na afloop van de ongekende oorwassing. ,,Ons optreden van vandaag was een complete ramp. Ik heb een team nog nooit zoals vandaag zien spelen. Er was geen enkele vechtlust", zag de 52-jarige Oostenrijker, die met zijn ploeg nu achttiende staat nadat The Saints in de laatste vijf wedstrijden slechts één punt pakten.

,,Het was verschrikkelijk om te zien en iedereen die in het stadion bleef om dit aan te zien is een echte fan van de club. Leicester was op ieder aspect beter dan wij. Ik ben een trotse man, maar zoals we vandaag hebben gespeeld kan gewoon niet. We moeten onszelf zien op te richten en het is mijn taak om dat de komende dagen te bewerkstelligen.”

Bij rust was het leed al niet meer te overzien voor Southampton, dat na de rode kaart van Ryan Bertrand al met 0-5 achter stond. ,,Ik heb ze gezegd dat we tot de laatste minuut moesten blijven knokken, maar ik begrijp wel dat er fans al vertrokken na rust. We moeten er alles aan doen om dit weer recht te trekken", aldus Hasenhüttl, die niet wilde zeggen wat hij na afloop tegen de spelers heeft gezegd. ,,Dat blijft binnen de kleedkamer.”

Ook aanvaller Nathan Redmond had het schaamrood op de kaken na de 0-9 nederlaag. ,,Het was een beschamend optreden, een nachtmerrie, een van de slechtste wedstrijden sinds ik bij de club ben. We krijgen de goals veel te snel tegen en we kunnen véél en véél beter. Na de rode kaart stonden we helemaal uit positie en dat moeten we analyseren, maar dit was duidelijk een beschamende prestatie.”