Schalke-spits Ibisevic schenkt al zijn salaris aan goed doel

,,Ik krijg nog wel een vergoeding voor mijn verzekeringskosten, de rest geef ik aan liefdadigheid. Alleen de winstbonussen zijn echt voor mij.”



Ibisevic is een voormalige vluchteling. Als kind ontkwam hij met het gezin aan de oorlog in Bosnië (1992-1995) en via Zwitserland en de Verenigde Staten kwam hij in 2004 bij Paris Saint-Germain terecht. Sinds 2006 speelde hij in Duitsland voor Alemannia Aachen, Hoffenheim, VfB Stuttgart en Hertha BSC. Hij speelde in de Bundesliga al 340 wedstrijden, waarin hij 127 keer scoorde.



Bij zijn laatste club Hertha BSC mocht hij deze zomer transfervrij vertrekken, maar bij Schalke krijgt hij nu de kans om langer te schitteren in de Bundesliga.