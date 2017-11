Schandalig: bal van Messi ruim over de lijn maar toch afgekeurd

In de kraker tussen Valencia en FC Barcelona is de uitploeg een meer dan zuiver doelpunt onthouden. Een inzet van Messi werd door doelman Neto maar half gekeerd, waardoor de bal ruimschoots over de doellijn ging. Maar scheidsrechter Ignacio Inglesias en zijn assistent beslisten anders...