‘Schande in Colombia’ na goals in 95ste en 96ste minuut

Jonathan Segura maakte de 2-1 voor het Unión Magdalena. Hij ontving de bal terwijl spelers van Llaneros toekeken zonder in te grijpen. Eerder kon Daivert Vega al rustig zijn gang gaan in het strafschopgebied. Alleen keeper Kevin Armesto leek een tegengoal te willen voorkomen en had nog enkele saves.



Het optreden van de spelers van Llaneros doet in Colombia en de voetbalwereld de wenkbrauwen flink fronsen. Juan Cuadrado, Colombiaans international en speler van Juventus, noemde de 2-1 van Unión Magdalena ‘een gebrek aan respect’. Zijn landgenoot Matheus Uribe reageerde met duidelijke taal: ,,Een schande voor het Colombiaanse voetbal.”