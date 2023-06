Scheidsrechter Anthony Taylor en gezin belaagd door boze Roma-fans, UEFA start onderzoek naar Mourinho

Met videoScheidsrechter Anthony Taylor en zijn gezin hebben donderdag angstige momenten beleefd op de luchthaven van Boedapest. De Engelsman stuitte op een groep boze supporters van AS Roma, die hem verantwoordelijk houden voor de nederlaag in de Europa League-finale van woensdagavond tegen Sevilla.

Taylor was de gebeten hond omdat hij te veel beslissingen zou hebben genomen die nadelig uitpakten voor AS Roma. Zo verzuimde hij de Italianen een strafschop te geven na een handsbal van een Sevilla-speler. Een woedende José Mourinho viel na de wedstrijd in de parkeergarage al uit tegen Taylor en noemde diens optreden ‘een f*cking schande’.

De UEFA heeft inmiddels laten weten dat er een onderzoek is gestart naar het gedrag en het taalgebruik van de Portugese oefenmeester. Mourinho moet vrezen voor een straf. Ook het gedrag van beide supportersgroepen wordt onderzocht. Fans van Sevilla betraden na de winst het veld, terwijl de achterban van Roma een ravage aanrichtte in het stadion.

De aanhang van AS Roma was het duidelijk eens met de coach. Bij het zien van Taylor op de luchthaven belagen ze de scheidsrechter, die in het gezelschap is van zijn vrouw en dochter. Dankzij enkele agenten konden ze uiteindelijk toch veilig in het vliegtuig stappen.

Met afgrijzen bekeken

De Engelse scheidsrechterscommissie bekeek de beelden van het incident met afgrijzen. ‘We zijn op de hoogte van video’s die op sociale media circuleren en laten zien dat Anthony Taylor en zijn familie worden lastiggevallen op de luchthaven van Boedapest’, zo staat in een verklaring. ‘We zijn geschokt door de ongerechtvaardigde en weerzinwekkende beledigingen gericht tegen Anthony en zijn familie terwijl hij naar huis probeert te komen na het fluiten van de Europa League-finale. We zullen Anthony en zijn familie onze volledige steun blijven geven.’

Algemeen directeur van AS Roma Tiago Pinto nam na de wedstrijd geen gas terug en liet aan Italiaanse media weten dat ze de wedstrijd nog eens geanalyseerd hadden. ,,Normaal gesproken reageren we niet op dit soort situaties, maar het is duidelijk dat de keuzes van de arbitrage niet gebalanceerd waren.” Op het incident op het vliegveld is vanuit de club nog niet gereageerd.

Volledig scherm Anthony Taylor werd belaagd op de vluchthaven van Boedapest. © AFP