Scheidsrechter voorkomt op bizarre wijze doelpunt in Mexicaanse topper

Samenvatting Manchester City boekt 18de zege op rij, United en Leicester volgen op tien punten

21 februari Na 75 seconden was het al raak voor Manchester City vanavond in de uitwedstrijd bij Arsenal. Daarna werd er niet meer gescoord in het Emirates Stadium in Londen, maar de ploeg van Pep Guardiola zet de uitstekende reeks daarmee wel weer voort.