Scheidsrechter WK-finale 1990: ‘Maradona één van de minst aangename mensen die ik ooit tegenkwam’

In de WK-finale van 1990 nam Diego Maradona het met Argentinië op tegen West-Duitsland. In een beladen duel met twee rode kaarten en een controversiële strafschop eiste scheidsrechter Edgardo Codesal de hoofdrol op. Dertig jaar later trapt hij na richting de Argentijnse vedette. ,,Maradona mocht blij zijn dat ik hem niet van het veld stuurde.”

De wereldtitel ging in 1990 naar West-Duitsland, dat de finale won met 1-0. Twee ploeggenoten van Maradona - Pedro Monzon en Gustavo Dezotti - werden tijdens de wedstrijd van het veld gestuurd door Codesal. Dertig jaar na dato zegt de inmiddels 68-jarige scheidsrechter dat Maradona nog geluk had dat hij de leiding had over de partij. Volgens Codesal zou elke andere scheidsrechter genoeg redenen gehad hebben om ook Maradona die dag rood te geven. ,,Ik had hem nog voor het begin van de wedstrijd al kunnen uitsluiten, want hij vloekte hevig tijdens het volkslied’’, vertelt Codesal aan het Uruguayaanse medium Tirando Paredes.

,,Later in de partij, toen ik zijn ploegmaat Monzon een rode kaart onder zijn neus duwde, kwam Maradona naar mij toegelopen en beweerde hij dat ik een dief was en op de loonlijst van de FIFA stond. Bovendien zag ik hem een aantal opmerkelijke dingen doen op het veld en zijn knie was opgezwollen door een aantal agressieve, hevige tackles die hij uitvoerde.”

Codesal laat wel weten bewondering te hebben voor de voetbalkunsten van Maradona. ,,Als persoon vond ik hem één van de minst aangename mensen die ik tegenkwam in mijn scheidsrechtersloopbaan, maar als voetballer was hij de beste. Ik heb respect voor Maradona als speler. Hij was een leidersfiguur en iemand met veel kwaliteiten die altijd het beste van zichzelf gaf op het veld.”

Denkbeeldige penalty