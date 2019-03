Scholes stopt al na maand met eerste klus als hoofdtrainer bij club van Tilburger Nepomuceno

,,Het is helaas duidelijk geworden dat ik hier niet kon werken op de manier dat ik wilde”, schrijft Scholes in een verklaring. ,,Ik had hier graag mijn contract van anderhalf jaar willen uitdienen en vertrek dan ook met spijt in het hart.”

Oldham Athletic is de club van Tilburger Gevaro Nepomuceno (oud-speler van onder andere NOAD, RKC, Willem II en FC Den Bosch). Hij was aanvankelijk heel blij met de aanstelling van Scholes. ,,Hij is een legend. Niet de grootste, maar voetballend altijd geweldig. Ik denk dat-ie zijn handelswijze als voetballer ook als trainer gaat hanteren. Waarschijnlijk de stijl zoals we die in Nederland gewend zijn, laten we zeggen het tiki-taka van FC Barcelona”, zei hij vorige maand.

Winst bij debuut

De Engelse club won bij het debuut van Scholes met 4-1 van Yeovil Town. De zes wedstrijden erna leverden echter drie remises en drie nederlagen op. Oldham, dat in 1994 degradeerde uit de Premier League, staat in de League Two op de veertiende plaats.