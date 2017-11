Schorsing dreigt voor schoppende Lukaku

Vrijdag loting Maximaal twee Europese landen in één groep WK

12:58 De wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag alvast een toelichting gegeven op de procedure die vrijdag wordt gevolgd bij de loting voor het WK voetbal. De loting vindt vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd plaats in de statige concertzaal van het Kremlin in Moskou. De 32 deelnemende landen worden daar verdeeld over acht groepen.