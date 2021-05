Schorsing Memphis Depay kost Lyon geen punten

AS Monaco kan Lyon zondag op de ranglijst passeren. Die club gaat dan op bezoek bij Stade Reims. De nummer 3 van de eindklassering mag aan de voorronden van de Champions League deelnemen. De nummer 4 plaatst zich voor de Europa League.

Depay moest een schorsing uitzitten vanwege de gele kaart die hij kreeg tijdens een verloren bekerduel met AS Monaco. De aanvaller was het niet met de beslissing van de scheidsrechter eens. Depay ontkende dat hij de arbiter had proberen te verleiden met een ‘Schwalbe’.