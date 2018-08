Schorsing Nasri in beroep verhoogd

De 31-jarige middenvelder werd in februari door de Europese voetbalbond UEFA voor een half jaar geschorst wegens overtreding van de dopingregels. Hij bleek in februari 2017 tevergeefs een medisch attest met terugwerkende kracht te hebben aangevraagd. De UEFA wees dat verzoek af, waarna Nasri naar het sporttribunaal CAS stapte. Ook daar vond hij geen gehoor waarna de UEFA de straf uitsprak. Volgens Nasri's advocaat is de positieve test het resultaat van een infuusbehandeling die hij tijdens een vakantie in 2016 in Los Angeles onderging, nadat hij daar ziek was geworden en had moeten overgeven. Hij voetbalde in die tijd op huurbasis voor Sevilla.