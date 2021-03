Schouten met eerste treffer voor Bologna belangrijk tegen hekkensluiter Crotone

Video ManUnited hard op weg naar de Champions League dankzij nipte zege

15 maart Met een nipte zege op subtopper West Ham United heeft Manchester United de tweede plaats in de Premier League behouden. De thuiswedstrijd eindigde in 1-0. De treffer viel in de 53ste minuut en kwam op naam van verdediger Craig Dawson, die de bal uit een hoekschop van Bruno Fernandes in eigen doel werkte.