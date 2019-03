Schreuder komend seizoen nieuwe hoofdtrainer Hoffenheim

Schreuder was eens in dienst van Hoffenheim, waar hij tot januari 2018 assistent was van Julian Nagelsmann. Nagelsmann tekende vorig jaar al een contract bij Red Bull Leipzig. Schrreuder tekent tot de zomer van 2022 bij Hoffenheim, waar oud-PSV’er Joshua Brenet speelt. Justin Hoogma staat ook onder contract bij Hoffenheim, maar is verhuurd aan St. Pauli.



Schreuder stond nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Ajax. ,,Alfred heeft al in de Bundesliga gewerkt en kan daar deze zomer als hoofdtrainer aan de slag. Dat wil hij heel graag en wij hebben besloten daar niet voor te gaan liggen”, legde directeur voetbalzaken Marc Overmars uit op de website van Ajax.