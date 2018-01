Schweinsteiger krijgt afscheidsduel bij Bayern

,,Bastian heeft bijgedragen aan een enorm succesvolle periode van Bayern München'', zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. ,,Hij was met zijn sterke karakter ook een belangrijk lid van de Bayern-familie. Bastian verdient zonder twijfel een testimonial.'' De middenvelder veroverde met de 'Rekordmeister' acht landstitels en won met de Duitse grootmacht in 2013 de Champions League. Schweinsteiger pakte in 2014 met de nationale ploeg de wereldtitel. Een jaar later verhuisde hij naar Manchester United, maar daar kon hij niet veel indruk maken.

Begin vorig jaar verhuisde Schweinsteiger naar Chicago Fire. Hij besloot onlangs zijn verblijf in de Major League Soccer (MLS) met een jaar te verlengen. De Duitser speelt op 28 augustus in het vriendschappelijke duel met Bayern München bij beide clubs een helft mee.