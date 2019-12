Scorende Dost kan blamage Frankfurt niet voorkomen

De thuisploeg was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Abdelhamid Sabiri en Sebastian Schonlau. Na de aansluitingstreffer van Dost kreeg Frankfurt nog kansen via Danny da Costa, die over en naast schoot.



Paderborn komt door de derde seizoenszege op twaalf punten, drie minder dan Fortuna Düsseldorf dat eerder op zondag met 2-1 won van Union Berlin. Werder Bremen staat zeventiende met veertien punten. De club van Davy Klaassen verloor zaterdag met 1-0 van 1. FC Köln. Frankfurt haalde slechts één punt uit de laatste zeven duels en is gezakt naar de dertiende plaats.