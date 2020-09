Scorende Hateboer en De Roon helpen Atalanta aan zege in Turijn

Atalanta mocht de nieuwe campagne, vanwege de Europese verplichtingen aan het einde van het afgelopen seizoen, een week later openen dan de meeste ploegen. Torino had wel al gespeeld. Het verloor de openingswedstrijd bij Fiorentino, maar opende in het eigen Stadio Olimpico Grande Torino wel al snel de score via spits en aanvoerder Andrea Belotti. Tien minuten later stond het 1-2 voor Atalanta, na fraaie goals van Alejandro Gomez en Luis Muriel.



Nog voor rust vergrootte Hateboer het gat naar twee toen hij op rechts meeliep, niet gedekt werd en binnen kon schieten op aangeven van ‘Papu’ Gomez. Het spel was vervolgens echter amper een minuut hervat toen Torino via opnieuw Belotti de aansluiting weer vond. Des te belangrijker was de treffer van De Roon in de 55ste minuut, met links in de verre hoek: 2-4. In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong niet meer in gevaar, waardoor Gian Piero Gasperini alle ruimte zag om de voor 10 miljoen euro van PSV overgekomen Lammers zijn eerste minuten in het shirt van Atalanta te gunnen.



Het was voor het eerst sinds 7 mei 2017 dat twee Nederlanders tot scoren kwamen in een Italiaanse competitiewedstrijd. Toen deden Wesley Hoedt en Stefan de Vrij dat namens Lazio tegen Sampdoria (7-3).