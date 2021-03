Scorende Pinas zet Suriname op goede spoor in WK-kwalificatie

Verdediger Pinas opende in de 22ste minuut de score. Nog voor rust maakte aanvoerder Donk uit een strafschop de 2-0 en vleugelspits Vlijter schoot in 76ste minuut de eindstand op het scorebord van het Frank Essed Stadion in Paramaribo.

,,De kop is er af”, zei Gorré. ,,Ik hoopte op een monsterscore, iets van 6-0, maar de tegenstander wilde niet voetballen. Zij groeven zich in en het was moeilijk om een gaatje te vinden. Ze bleven staan in plaats van dat ze zich naar voren lieten lokken.”

Volgens de bondscoach, die zelf voor onder meer Feyenoord, FC Groningen en Ajax voetbalde, was het een emotionele wedstrijd. ,,Ik ben best jaloers op de jongens dat zij op het veld konden staan voor de ‘Natio’. We zoeken naar een nieuwe identiteit. We hebben veel creatieve en sterke spelers. De teamgeest is goed, dat moet gaan leiden tot een klik op het veld.”

Volledig scherm Bondscoach Dean Gorré en zijn selectie. © ANP

Gorré heeft bij Suriname de beschikking gekregen over heel wat Nederlandse voetballers met Surinaamse roots, onder wie doelman Warner Hahn, (Anderlecht), Ramon Leeuwin (AZ), Damil Dankerlui (FC Groningen), Kelvin Leerdam (Inter Miami), Pinas en Donk. De meesten speelden eerder voor jeugdelftallen van Oranje, maar de FIFA heeft het makkelijker gemaakt om te switchen van ‘voetballand’. Sinds eind vorig jaar is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots mogelijk om voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun paspoort moeten inleveren.

De weg naar het WK is lang, want Suriname moet eerst een groepsfase en play-offs doorkomen voordat het in de finaleronde om de tickets naar Qatar kan strijden. De ploeg van Gorré neemt het zaterdag in Florida op tegen Aruba, dat onder leiding staat van bondscoach Stanley Menzo.