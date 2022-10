Scorende Stefan de Vrij helpt Internazionale aan zege op Sampdoria

Internazionale had sinds 1 oktober niet meer verloren in de Serie A en de Champions League, een serie van vijf zeges en een gelijkspel in Barcelona. Ook tegen Sampdoria had de ploeg snel een voorsprong te pakken. De Vrij kopte na 20 minuten een corner van Hakan Çalhanoglu binnen. Het was zijn eerste competitietreffer sinds januari 2021, toen hij ook tegen Sampdoria scoorde.