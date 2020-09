Scorende Van de Beek kan blamage ManUnited bij debuut niet voorkomen

Video Messi schittert in roze en lichtblauw in tweede oefenduel onder Koeman

17 september Lionel Messi is vanavond op dreef in de tweede oefenwedstrijd van FC Barcelona onder Ronald Koeman. Dankzij een mooie pass en twee goals van de Argentijnse aanvoerder won Barcelona in het Estadi Johan Cruyff met 3-1 van Girona FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje.