Scorende Van Dijk wil niet over titel spreken: ‘Geen grote praatjes houden’

Met een rake kopbal gidste Virgil van Dijk Liverpool vanavond naar een thuisoverwinning op Manchester United. Aan het kampioenschap in de Premier League wil de Nederlandse verdediger echter nog altijd niet denken. ,,Vorig seizoen verloren we één keer, maar werden we toch geen kampioen.‘’

Toch lijkt de landstitel voor Liverpool, de eerste sinds 1990, slechts een kwestie van tijd. The Reds hebben met één duel minder gespeeld een voorsprong van maar liefst zestien punten op nummer twee Manchester City. ,,We gaan gewoon verder‘’, zegt Van Dijk desalniettemin tegen Ziggo Sport. ,,Zo zijn we niet, we gaan geen grote praatjes houden. We hebben de mentaliteit dat we wedstrijd voor wedstrijd kijken.‘’

Al na veertien minuten knikte de hoog springende Van Dijk zijn ploeg vanavond op voorsprong in de kraker tegen United. ,,Ik werd gedekt door twee mensen en het is altijd lastig om los te komen.‘’ Toch slaagde de Oranje-aanvoerder daar meer dan behoorlijk in en doelman David De Gea had het nakijken. Even later kwam Van Dijk in botsing met de Spaanse sluitpost, waardoor een fraaie treffer van Roberto Firmino werd afgekeurd. ,,In mijn beleving had De Gea daar wel wat sterker mogen zijn.‘’

,,We hadden er wel vier of vijf mogen maken om het onszelf makkelijk te maken‘’, stipt Van Dijk nog wel een puntje van kritiek aan. Dat was ondanks enkele grote kansen niet het geval. De wedstrijd bleef spannend tot de slotseconden, toen Mohamed Salah de bevrijdende 2-0 binnen counterde. ,,Een verdiende overwinning‘’, luidt oordeelt Van Dijk.

Klopp

Jürgen Klopp kreeg uiteraard ook legio titelvragen voor zijn voeten geworpen. ,,De fans mogen zingen dromen, maar wij maken nog geen deel uit van dat feestje. Maar ik geniet van de samenwerking tussen de fans en spelers op het veld. De positieve energie die wereldwijd om Liverpool hangt is exceptioneel.”