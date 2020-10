Scorende Vormer bezorgt Anderlecht met Club Brugge eerste nederlaag

Ligue 1 Paris Saint-Ger­main haalt uit tegen Angers, vierde zege op rij na slechte seizoens­start

2 oktober Paris Saint-Germain is de slechte seizoenstart in de Franse competitie te boven. De regerend landskampioen won vrijdag de thuiswedstijd tegen Angers met 6-1. Het was voor PSG, dat het seizoen begon met twee nederlagen, de vierde zege op een rij. Paris Saint-Germain steeg naar de tweede plaats op de ranglijst.