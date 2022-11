Sébastien Haller geeft update na volgende stap in revalidatie: ‘Tweede operatie is goed verlopen’

Ophef over uitspraken Cristiano Ronaldo over Ten Hag en Manchester United, ‘boete van 1 miljoen euro’

De directie en spelers van Manchester United zijn verrast en teleurgesteld na het explosieve interview van Cristiano Ronaldo, die vernietigend uithaalde naar de club en coach Erik ten Hag. Volgens Sky Sports balen zij ervan dat Ronaldo de club en trainer in negatief daglicht heeft gesteld. De voetbalwereld is in shock na de harde uitspraken van Ronaldo.

14 november