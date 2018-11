Seedorf en Kluivert verliezen van Brazilië

Oefeninterlands Rotavond voor PSG: Neymar en Mbappé met blessures naar de kant

23:04 Het is vooralsnog geen fijne avond voor Paris Saint-Germain. Een week voor de cruciale thuiswedstrijd tegen Liverpool in de Champions League is de Franse topclub opgeschrikt door blessuregevallen bij twee topaanvallers. Zowel Neymar als Kylian Mbappé viel in een oefeninterland gehavend uit.